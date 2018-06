LTO: alternatieven sleepvoet niet werkbaar

Volgens LTO Nederland zijn de alternatieven voor de traditionele sleepvoetbemesting niet haalbaar. Discussiepunt is met name de wijze van borging van de alternatieven.

LTO is zeer bezorgd over het aangekondigde verbod op de traditionele sleepvoet en nog meer over het ontbreken van praktische alternatieven. ”Discussiepunt is met name de wijze van borging van de alternatieven. Deze moeten deugdelijk maar ook werkbaar zijn voor boeren”, aldus Claude van Dongen van LTO.

Minister Schouten wil de sleepvoetbemesting op veen- en kleigrond verbieden omdat deze wijze van bemesten te veel ammoniakemissie veroorzaakt.

Alternatieven nog niet praktijkrijp

Er lopen verschillende projecten voor de ontwikkeling van alternatieven, maar volgens LTO zijn de alternatieven die net ministerie van LNV voor ogen heeft niet praktijkrijp om per 1 januari in te zetten. Gedacht wordt hierbij aan de pulstracktechniek, of het gebruik van de traditionele sleepvoet onder voorwaarde van geborgde waterverdunning of waterverdunning bij de eerste twee mestgiften in combinatie met extra weidegang.

Praktische en betaalbare oplossingen

LTO wil samen met het ministerie van landbouw zoeken naar praktische en betaalbare oplossingen voor het sleepvoetverbod, dat per 1 januari 2019 geldt voor veen- en kleigrond.