Claas komt met bandendrukwissel op trekkers af fabriek

Claas gaat als tweede trekkerfabrikant bandendrukwisselsystemen af fabriek leveren.

Na Fendt met zijn VarioGrip gaat nu ook Claas deze zogenoemde ‘Profi’-bandendrukwissel aanbieden. Nu nog nét niet af fabriek, maar het is wel als optie mee te bestellen bij aanschaf. De Claas-dealer bouwt het dan voor aflevering aan de eindklant op de fabrieksnieuwe trekker.

Claas noemt zijn bandendrukwisselsysteem 'Profi'. - Foto: Claas

Meegeleverde iPad

Deze ontwikkeling is kersvers; prijzen zijn nog niet bekend en ook niet per wanneer de Nederlandse dealer er over kan beschikken. Claas-trekkers die al eerder zijn verkocht, kunnen ook achteraf worden voorzien van het Profi-bandendrukwisselsysteem. De aansturing van de bandendruk gaat met een meegeleverde iPad, die met een uitbreiding ook de bandendruk van getrokken voertuigen kan variëren. De luchtleidingen worden nog buitenom gelegd richting het ventiel van de banden. Of en wanneer Claas de luchtleidingen integreert in de assen van de trekker, is nog niet bekend.

Overname

Dat Claas hier nu mee komt, lag enigszins voor de hand. Eind 2017 nam Claas een leverancier over van luchtdrukwisselsystemen, namelijk de drukwisseltechniek en de aansturing ervan van het eveneens Duitse 'R&M Landtechniksysteme'.