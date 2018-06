Beco in Vianen neemt kipperbouwer Mullié over

De overname van Mullié door Beco betekent het einde van de fabricage en verkoop van het merk Mullié.

Mullié is een merk van alweer 75 jaar oud en begon in Poortvliet op het eiland Tholen. Het kippermerk kwam in 1995 in handen van voormalig mechanisatiebedrijf Leenpoel op Kamperland dat het vervolgens in 2001 onderbracht bij Vandenende Machinebouw in Borssele.

Foto: Jan Willen Schouten

Einde van de fabricage

De overname van Mullié door Beco betekent het einde van de fabricage en verkoop van het merk Mullié. De wagens werden sinds 2010 ook in geel-rood onder de naam Areco gebouwd voor de mechanisatiebedrijven Van Arendonk en Naaktgeboren in de Flevopolder. Van Arendonk (vestigingen in Ermelo, Zeewolde en Dronten) wordt nu Beco dealer net als bestaande Mullié dealers als Vervaet (Biervliet, Wolphaartsdijk en Steenbergen). Dealer Stehouwer (Maasdam en Nieuwe Tonge) dat net als de Vervaet dealerbedrijven onderdeel is van Agri-machines, was al Beco dealer.

Technische eisen

Reden voor de verkoop is: “De stevige prijsconcurrentie en de technische eisen van de Rijksdienst voor Wegverkeer in Nederland.” Dit laatste vraagt om grote aanpassingen aan de kippers om de vereiste goedkeuringen te krijgen en bijbehorende investeringen vraagt. Beco in Vianen zal de onderdelen van Mullié en Areco kippers blijven leveren.