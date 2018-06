Anthony van der Ley verkozen tot voorzitter Cema

Anthony van der Ley is verkozen tot voorzitter van de Cema, de Europese belangenbehartiger voor de producenten van landbouwmachines.

Links Agco-topman Richard Markwell, rechts Anthony van der Ley. Foto: Cema

Van der Ley (r.) is momenteel de CEO van de Duitse werktuigbouwer Lemken. Hij neemt de Cema-voorzittershamer over van Agco-topman Richard Markwell (l.) die afgelopen 4 jaar de koepelorganisatie leidde en nu met pensioen gaat.

Voor Van der Lely in 2012 de leiding kreeg bij Lemken, was hij directeur bij Kverneland in Nieuw-Vennep.