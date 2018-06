Agco niet via Mechan op de ATH

Agco-importeur Mechan Groep laat weten niet aanwezig te zijn op de komende AgroTechniek Holland (ATH). De beursorganisatie zegt echter dat de merken naar alle waarschijnlijkheid wél op de mechanisatiebeurs verschijnen, namelijk via Abemec en dealers.

Trekker- en machine-importeur Mechan Groep uit Achterveld (Utrecht) laat weten geen eigen stand te hebben op de komende editie van AgroTechniek Holland in Biddinghuizen (Flevoland). Mechan Groep verzorgt onder andere de import van Fendt (met uitzondering van het Abemec-werkgebied), Massey Ferguson, Valtra en Fella.

Beursmanager Willem Bierema zegt dat de trekkermerken zeer waarschijnlijk wél op de beurs vertegenwoordig zullen zijn. “Fendt-importeur Abemec heeft een stand voor de Abemec-merken, waaronder dus Fendt. Dat is dus zeker. Daarnaast zijn we in contact met meerdere Massey Ferguson- en Valtra-dealers. Deze dealers willen namelijk wel graag een stand en dat zijn we nu gezamenlijk aan het organiseren.”

Lokale demo’s

Mechan Groep haakt af omdat de 2-jaarlijkse vakbeurs niet goed meer bij de strategie van het bedrijf zou passen. Simon Kram, marketingmanager bij de Mechan Groep: “Bij de evaluatie van de ATH in 2016 bleek dat het evenement steeds minder door onze doelgroep werd bezocht. Daarom gaan wij naar hen toe.”

Zo onderbouwt de importeur de keus voor eigen evenementen (zoals een jaarlijkse wintershow) en lokale machinedemonstraties. “De afgelopen jaren hebben we goede resultaten behaald met lokale demonstraties, die we samen met onze dealers organiseren”, zegt Kram.

Compleet merkenveld

“In de ruim 100 dagen die we nog hebben tot de beurs, gaat het echt wel lukken om een compleet merkenveld neer te zetten,” vertelt beursmanager Bierema. “Wij zijn verheugd. Afgelopen editie, in 2016, waren bijvoorbeeld John Deere en Kongskilde afwezig. Maar dit jaar zijn ook deze merken weer van de partij.”

De 2-jaarlijkse mechanisatiebeurs AgroTechniek Holland wordt 12 tot en met 15 september gehouden in Biddinghuizen.