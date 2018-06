2 meter rubber onder Zunhammer-tank

Loonbedrijf Vollenhove kocht bij Zunhammer-dealer RosierGreidanus een 14-kuubs drijfmesttank op 4 Alliance 900/65R32-banden.

Dat zijn joekels van bijna 2 meter – om precies te zijn meten deze onlangs geïntroduceerde 35.5 LR 32-banden 1.986 millimeter van maaiveld tot bovenkant. Ze zijn 925 millimeter breed. Dankzij de grote voetprint die dit oplevert, plus het gewichtsbesparende constructie waar Zunhammer zich op specialiseert (onder meer zijn de tanks van kunststof) spaart deze mesttank de bodem. Belangrijk voor Vollenhove, die in zijn werkgebied (kop van Overijssel) veel te maken heeft met gronden met minder draagkracht.

De tank is in kuubs niet de grootste Zunhammer die RosierGreidanus verkocht, wel de tank met de grootste banden tot dusver. - Foto's: RosierGreidanus

Schuifas en een luchtdrukwisselsysteem

De Zunhammer is verder voorzien van een schuifas en een luchtdrukwisselsysteem. De voorste 2 wielen lopen uitgeschoven vrijwel buiten de achterste, en dan is de machine ca 1,40 meter breder. Een driewegkraanregeling met een doorstroommeter bepaalt welk percentage van de meststroom naar de injecteur gaat en hoeveel via een bypass terug de tank in; zo is de uitgereken hoeveelheid mest exact te doseren.