Nog geen Europese APK-plicht voor Nederlandse trekker

De Europese apk-plicht voor landbouwvoertuigen die 20 april van dit jaar van kracht is geworden, heeft nog geen directe gevolgen voor Nederlandse boeren en loonwerkers. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister werkt aan nieuw wetsvoorstel

Vorig jaar werd een wetsvoorstel voor het invoeren van kentekens voor trekkers weggestemd door de Tweede Kamer, waardoor deze niet ingevoerd is. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, werkt aan een nieuw wetsvoorstel om de Europese richtlijn uit te voeren. Dit wetsvoorstel wordt naar verwachting deze zomer naar de Tweede Kamer gestuurd. Voordat de Nederlandse wet van kracht is, heeft de Europese richtlijn die periodieke technische controles voorschrijft voor trekkers en aanhangers met een maximale constructiesnelheid van 40 kilometer per uur, nog geen gevolgen voor Nederlandse landbouwvoertuigen.

Zo min mogelijk administratieve lasten

Van Nieuwenhuizen heeft aangegeven dat ze met het wetsvoorstel met zo min mogelijk rompslomp en administratieve lasten wil voldoen aan de Europese richtlijn. Ze ziet het niet als opstapje naar motorrijtuigenbelasting, een tachograafverplichting, een verzekeringsverplichting of andere aanvullende maatregelen. Omdat Nederland op dit punt niet aan de Europese regels voldoet, heeft Europa een infractieprocedure opgestart.