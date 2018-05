MacLouis introduceert nieuwe trekkerbumper en spatlappen

MacLouis is een merk van Gebr. Weststrate in Nieuwerkerk dat voor werktuigen bouwt voor de uienteelt. Onder dit merk brengen zij nu een nieuwe trekkerbumper en speciale spatlappen op de markt.

De bumper is in breedte te verstellen tussen 250 centimeter en 270 centimeter. Standaard zijn er hoogtepalen, breedteverlichting en markering. De bumper is aan een frontgewicht te koppelen of aan de twee vanghaken van de fronthef. De bumper kost € 1.670 exclusief btw en weegt zo’n 80 kilo.

De bumper hangt in de vanghaken en is in breedte te verstellen van 250 tot 270 centimeter. - Foto: MacLouis

Spatlappen verlengen bestaande spatbord

Daarnaast zijn er spatlappen gemaakt die eenvoudig in de hefarmen te koppelen zijn en zo het bestaande spatbord verlengen. De spatlappen beschermen aangekoppelde machines en achteropkomend verkeer voor opspattend vuil. De spatlappen zijn 80 centimeter breed, 150 centimeter lang en 5 millimeter dik.