Kröger kippers en silagewagens in Nederland

De landbouwkippers en silagewagens van het Duitse Kröger zijn nu leverbaar in Nederland.

Nederland krijgt er een nieuwe aanbieder van landbouwkippers en silagewagens bij. Het Duitse merk Kröger zet voet op Nederlandse bodem. Zeer recent zijn er al twee officiële dealers aangesteld voor Brabant (Van den Berg-Keijsers in De Rips) en Limburg (Vohamij in Heythuysen). Aan dealers in de andere Nederlandse provincies wordt gewerkt, zo stelt de Nederlandse Kröger-fabrieksvertegenwoordiger Symen van der Veen.

18-tons landbouwkippers

Kröger is een Duits begrip en van oudsher marktleider van de traditionele vierwielige 18-tons landbouwkippers die je vaak in setjes van twee achter elkaar ziet rijden bij graantransport. Daarvan bouwt Kröger er zo’n 750 per jaar.

Kröger bouwt ook schuifwagens met volumes tot 51 kuub en een maximaal totaalgewicht van 34 ton.

Inmiddels omvat het Kröger-assortiment een volledig gamma kippers en aanverwante machines. Voor Nederland ligt de focus op de traditionele akkerbouwkippers (baklengte van 5,2 – 9 meter), silagewagens, schuifwagens en haakarmsystemen.

Alles is verkrijgbaar met tandem als drie-assige onderstellen, gebouwd volgens de Duitse eisen die al jaren voldoen aan de (huidige) voertuigeisen).