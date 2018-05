John Deere wordt duurder

John Deere trekkers en andere machines van Deere & Co worden duurder.

Op die manier wil de trekkerfabrikant hogere prijzen voor onder meer transport en materiaal zoals staal compenseren. Tegelijkertijd wordt ook geschrapt in de kosten. Dat heeft CEO Samuel R. Allen aangegeven bij de prestatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2018 dat loopt tot en met oktober.

De trekker- en machineproducent haalde een omzet van $ 10,7 miljard (€ 9,07 miljard) in het tweede kwartaal, een plus van 29% ten opzichte van een jaar eerder. De netto-winst steeg met bijna 50% naar $ 1,2 miljard. Voor het hele jaar gaat Deere uit van een hogere omzet en winst dan in eerdere verwachtingen. Vrijdag 18 mei steeg de koers met 6,5% naar $ 156,33 nadat de cijfers bekend werden, op 21 mei kwam daar nog 2% bij.