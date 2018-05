Bergmann-breedstrooier op Agritruck voor meer asdruk

Onlangs is de eerste Bergmann-breedstrooier op een truck afgeleverd. De Bergmann/ Tatra-Agritruck is op vier assen aangedreven.

Voordeel volgens eigenaar Arno Olislagers uit Esch (geitenhouder en mestdistributeur) is het behoud van asdruk wanneer de bak leeg raakt. Bij een trekker neemt de druk op de achteras af, zodra de bak leeg raakt.

Foto: Reesink Technische Handel

Bandendrukwisselsysteem

De topsnelheid van de truck is 65 km/uur. Olislagers gaat de truck ook gebruiken als kipper, tank- en silagewagen. De Bergmann-AgriTruck heeft een een Paccar-motor MX13 (DAF) van 340 kW (460 pk). Ook is er een bandendrukwisselsysteem met eigen compressor. Behalve de derde as zijn alle assen gestuurd.