Bandrupsen komen

De eerste praktijktesten met banden die zich als een rupswiel gedragen zijn achter de rug.

Bandenfabrikant Trelleborg levert inmiddels de eerste setjes Pneutrac-bandrupsen uit. Dat zijn trekkerbanden waarbij de traditionele ‘wang’ (gedeelte tussen velg en het profiel) is vervangen door een naar binnen scharnierend rubber. Daardoor is de luchtkamer kleiner en kan de band veel verder afplatten in de lengte dan een traditionele band. Het gevolg daarvan is dat deze banden zich meer als een rupswiel gedragen dan een traditionele trekkerband.

Alleen kleine maten

Trelleborg levert de banden voorlopig alleen uit in enkele kleine maten waarbij de getoonde 480/65 R28 de grootste is die is vrijgegeven voor de verkoop. De laatste is onlangs getest door de redacteuren van Boerderij samen met experts van Aeres Hogeschool in Dronten. De komende maanden worden de resultaten van deze bijzondere toekomstband gepubliceerd.

De bedenker van de Pneutrac-band is het Israëlische Gallileo die dit concept in licentie verkocht aan bandenfabrikant Mitas. Echter, Mitas werd 2 jaar terug overgenomen door Trelleborg. Vandaar dat deze bijzondere trekkerband onder de naam Trelleborg de markt op gaat.

De grootste Pneutrac bandrups is van de maat 480/65 T28, vergelijkbaar met de 480/65 R28. banden die je aantreft als achterwiel op een smalspoortrekker of voorop een grotere trekker.

Prijs tussen band en rups

Trelleborg is er zeker van dat ze dit concept verder wil uitbreiden naar grotere bandenmaten. Zo wordt er momenteel ook een 650/65 T38 getest. Hoe en wanneer deze op de markt komt, is ongewis. Qua prijs zal de bandrups liggen tussen die van een gangbare band die van een (duur) rupsonderstel.