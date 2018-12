Zocon voor onderzaaien in mais

Zocon heeft voor het zaaien van een vanggewas in mais na opkomst, de Greenseeder ontwikkeld.

Het gaat om een centraal frame met een bodemvrijheid van 85 centimeter. Daaraan hangen naar keuze 7, 9 of 11 elementen.

Deze Greenseeder met 7 elementen heeft een instelbare werkbreedte van 4,50 tot 5,25 meter. De 9 elements versie is af te stellen op 6 tot 6,75 meter werbreedte en de uitvoering met 11 elementen werkt 7,5 tot 8,25 meter breed.

Elementen op kopakker geheel uit te heffen

Aan elk element hangen 10 mm dikke wiedegtanden om de grond open te werken. De veerdruk ervan is in 5 standen in te stellen. Handig is dat de elementen op de kopakker geheel zijn uit te heffen boven de maisplanten. Dat voorkomt beschadiging van de mais.

Lees verder onder de foto

Aan elk element hangen 10 mm dikke wiedegtanden om de grond open te werken.

De elementen heffen hydraulisch en tegelijk met de vier steunwielen. De steunwielen zijn van de maat 18 x 8.50 -8 Met elektrische zaaiunit kost een 8,25 meter breed exemplaar (11 elementen) € 12.025.

‘Concurrerend HA-tarief’

“Vanaf 2019 is het op zand- en lössgronden verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas te hebben ingezaaid. Daarom hebben we deze machine ontwikkeld, waarmee in een vroeg stadium het vanggewas onder de mais gezaaid kan worden”, zegt fabrikant Zocon. “De machine is speciaal voor dit doel ontworpen in nauw overleg met een aantal loonwerkers, waarbij in acht is genomen dat de machine snel, breed en goedkoop is, wat resulteert in een concurrerend HA-tarief”, aldus de fabrikant.