Uniforme koppakker met slim ploegsysteem

Door ploeglichamen individueel uit te heffen, blijft er een rechte, uniforme koppakker achter. Zo dacht Agro Intelligence uit Denemarken.

Agro Intelligence toont op de Deense mechanisatiebeurs Agromek een bijzonder ploegsysteem. Het Deense ontwikkelingsbedrijf toont namelijk een ploegdeel waarbij ploeglichamen individueel uitheffen. Hierdoor blijft een rechte, uniforme koppakker over.

Met het IPS-systeem van Agro Intelligence kun je ploeglichamen individueel optillen. - Foto: Kees van Doorn

Kuhn toonde een dergelijk systeem op de Agritechnica in 2017.

Geren afploegen

In de ideale situatie maakt IPS (intelligent ploegsysteem) gebruik van GPS aansturing, zodat de koppakker écht kaarsrecht is. Maar de ploegscharen zijn ook in te stellen op snelheid en afstand. Het steunwiel achterop de ploeg meet hierbij de afstand.

Er blijft een rechte koppakker achter. En wie op zware grond ploegt, kan gemakkelijk 1 schaar optillen. - Foto: Agro Intelligence

Naast rechte koppakker is IPS ook geschikt voor het afploegen van geren in een perceel. Naarmate een perceel taps toe loopt en smaller wordt, kun je één of meerdere scharen elektro-hydraulisch optillen. Volgens de ontwikkelaars is het ploegsysteem ook handig bij wisselende omstandigheden: wie ploegt op zware grond of bergopwaarts trekt gewoon een schaar uit de grond.

Ombouw van ploeg

De ploegelementen zijn te monteren op de meeste bestaande ploegen. Een 5-schaar ploeg ombouwen naar IPS kost zo’n € 11.000. Per element (sectie) is de prijs € 1.275. De prijs voor de controlebox is € 3.000.