Teagle strohakselaar met verstelbare messenbalk

Het Engelse merk Teagle komt met het Dual Chop-systeem op de 8150 strohakselaar.

De machine is gelijk aan de standaard Teagle 8100 stroverdeler, maar kan de haksellengte variëren met een hydraulisch inschakelbare messenbalk. Deze is vanuit de trekker te bedienen.

Hakselen tot 3 centimeter

De machine heeft ook een andere invoerrotor die meer geschikt is om stro te verwerken dan silage. Met de strohakselaar is door het Dual Chop systeem heel fijn te hakselen (tot 3 cm), maar ook lang stro te verdelen.

Lees verder onder de foto



Met de strohakselaar is door het Dual Chop systeem heel fijn te hakselen (tot 3 cm), maar ook lang stro te verdelen. - Foto: Van Ommeren Machines B.V.

Alle hydraulische componenten zijn via een bluetoothverbinding, dus zonder kabels, vanaf de trekker te bedienen. De 8150 heeft een bakinhoud van 3,5 kuub.

Dust Control optie op Teagle 8100

Optioneel is het Dust Control systeem. Hiermee wordt een waternevel in de blaaspijp over het stro gesproeid om stofontwikkeling tegen te gaan. De blaaspijp kan 280 graden draaien.

De Teagle Dual Chop-serie is zowel in gedragen als getrokken versie leverbaar. Teagle wordt geïmporteerd door Van Ommeren Machines B.V. (Vomach) in Lunteren.