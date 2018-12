Slimme camera herkent klavers in grasland

Het Deense AgroIntelli ontvangt een innovatieprijs voor de CloverCam: een camera die klavers herkent.

De CloverCam van het Deense AgroIntelli maakt onderscheid tussen grassprieten en klavers. De camera, die voorop een trekker of grasmaaier hangt, maakt 100 beelden per hectare. Deens adviesbedrijf Seges ontvangt die gemaakte beelden in Cropmanager, en geeft hierin aan wat de verhouding gras en klaver is per perceel. Hoe meer klavers de camera tegenkomt, des te roder het perceel kleurt op de map in Cropmanager.

Perceel met veel klaver apart inkuilen

Het doel van dit alles: je kunt een perceel met veel klaver (veel eiwitten) apart inkuilen en voeren aan hoogproductieve dieren. Daarbij, een perceel met veel klaver kan toe met minder stikstof. Een perceel met minder klaver zou juist geschikt zijn voor laagproductieve dieren of jongvee. Volgens berekeningen van het Deense adviesbedrijf Seges levert dit tot 500 Deense kronen per jaar op (€ 67).