Helft meer trekkers verkocht in oktober

In de maand oktober is de helft meer trekkers verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van branchevereniging Fedecom.

Vorig jaar werden in oktober 215 landbouw- en smalspoortrekkers verkocht. Dit jaar steeg de verkoop van deze trekkers naar 318. In totaal loopt de verkoop van trekkers in 2018 vóór op het jaar ervoor. Tot en met oktober werden in 2017 2.196 trekkers verkocht en in 2018 2.256 exemplaren.

Compacte trekkers werden er juist minder verkocht in oktober en over het jaar gezien. In oktober 2017 werden 59 compacte trekkers verkocht, een jaar later waren dat er 35. In totaal kregen 558 compacte trekkers vorig jaar een nieuwe eigenaar. Dit jaar waren dat er 516.

De uitsplitsing per merk levert Fedecom met een jaar vertraging. In oktober 2017 was John Deere met afstand het best verkopende merk: 103 stuks. Fendt was die maand tweede verkoper met 24 trekkers; Case IH stond op plek 3 met 19 verkochte trekkers. Cumulatief (opgeteld van januari t/m oktober) is het plaatje anders: 1 John Deere met 552, 2 New Holland met 377 en 3 Fendt met 309 trekkers.