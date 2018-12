Doorsmeren via de telefoon

Machinefabrikant Kuhn introduceert een slimme app: Redvista.

Richt telefoon of tablet op de machine, en de app zoekt er de documentatie bij. - Foto's: Kuhn

Werkplaatshandboeken overbodig maken

Kuhn’s doel is werkplaatshandboeken, die meestal verloren raken of kapot gaan, overbodig te maken. Elke boer, trekkerchauffeur of monteur krijgt zo ter plekke inzicht en kan meteen het juiste onderhoud plegen.De app is gratis. Nadat registratie op MyKuhn.com kan de gebruiker het serienummer van de machine ingeven en de app gebruiken. Hij is al vrijgegeven in acht landen waaronder Engeland, Frankrijk, Duitsland en Polen. Nederland volgt waarschijnlijk in 2019. Kuhn wint met deze slimme app een zilveren innovatieaward op de Sima in 2019.