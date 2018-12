Dewulf Torro rooit door tijdens lossen

De Torro-bunkerrooier krijgt een variant die al rijdend, tijdens het rooien, kan lossen in een ernaast rijdende wagen.

De getrokken tweerijige Dewulf Torro-bunkerrooier met vaste 6-tons bunker krijgt een zusje met tweedelige, 3,5-tons bunker. Anders dan het origineel kan de nieuweling zijn lading rijdend lossen en ondertussen blijven rooien. De bunker bestaat uit 2 compartimenten – een voorraadbunker voor 3,5 ton aardappelen en een deel met een zeefelevator – met daartussen een achthoekige ‘rol’ die ervoor zorgt dat nog zoveel mogelijk tarra verdwijnt alvorens het product wordt gelost. Met een ventiel is de snelheid van de zeefelevator te variëren om de zeefwerking af te stemmen op de mate van vervuiling.

Net als de grotere rooiers heeft nu ook de kleinere Dewulf Torro de mogelijkheid om al rijdend het product te lossen in een wagen. - Foto: Dewulf

Ook nieuw op de Torro is de optie om de graafband hydraulisch aan te drijven, waardoor de snelheid onafhankelijk van de rijsnelheid is te regelen. Bij de standaardversie is die snelheid alleen via de keuze van de aftakasstomp te veranderen.

De nieuwe Torro is al beschikbaar, naast de originele versie. Vanafprijs € 118.000 (origineel); de rijdend-lossenversie kost € 133.000 en de optie hydraulische graafmatten kost € 2.000 extra.

Voor lange percelen en uientelers

Rijdend lossen is een oplossing bij het rooien van langgerekte percelen, waarbij een 6-tons bunker al vol komt ruim voor terugkomst op de kopakker. De 3,5 ton buffercapaciteit is bedoeld om door te kunnen rooien als de ernaast rijdende wagen wordt gewisseld. Dankzij deze buffer kan de rooier gemiddeld (afhankelijk van de omstandigheden) 4 tot 5 minuten vooruit zonder lossen.

Rijdend lossen is een uitkomst op langgerekte percelen.

Dewulf denkt dat de nieuwe versie ook in de smaak valt bij uientelers die gewend zijn om bij het verzamelen van geoogst product rijdend te lossen en dan ook nog zoveel mogelijk tarra kwijt willen. De optie rijdend-lossen bestond al op grotere rooiers van Dewulf, ook concurrenten bieden die mogelijkheid.