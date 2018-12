Dewa zoekt groei in Nederland

Het Belgische constructiebedrijf Dewa gaat actief de Nederlandse markt benaderen.

In Vlaanderen een bekend gezicht, nu op zoek naar groei in Nederland. - Foto: Dewa

Marktleider in Vlaanderen

In eigen land, en dan met name Vlaanderen, is het merk een gevestigde naam. Volgens de kersverse Nederlandse accountmanager Jouk Korterink zelfs marktleider. Bij ons rijden ook enkele wagens, maar daar bleef het tot voor kort bij. Vooralsnog gaat Korterink niet op zoek naar dealers maar doet hij de verkopen zelf.

Aangedreven assen

De beoogde klantprofielen zijn de loonwerker, het grondverzet en de grotere akkerbouwer. Het is de bedoeling het volledige aanbod van Dewa in Nederland in de markt te gaan zetten. Dewa fabriceert stalmestverspreiders, kipwagens en landbouwkippers, silagewagens en containerhaaksystemen. Speerpunt van het merk zijn de aangedreven assen. Onder de kippers levert het zijn ‘starre as’-besturingssysteem (zelfsturend of gedwongen), mechanische of hydraulische wielaandrijving met zogenoemde free wheel-assen.