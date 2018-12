Claas luidt 2018 uit met flink hoger resultaat

Mechanisatiefabrikant Claas heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg ten opzichte van 2017 met € 128 miljoen ofwel 3,4% naar een kleine € 3,9 miljard.

De winst voor belasting pluste met ruim 22% en kwam daarmee op krap € 226 miljoen. Dat blijkt uit de donderdag door het Duitse concern gepubliceerde jaarcijfers 2018. Het ebitda-resultaat (voor belasting, rente en afschrijvingen) nam wel iets minder toe, maar niettemin met 11% naar krap € 373 miljoen.

Omzetgroei Claas in West-Europa

Claas behaalde het resultaat op een zich stabiel ontwikkelende wereldmarkt. Omzetgroei kon vooral worden gerealiseerd in West-Europa inclusief de Duitse thuismarkt. Ook in Noord-Amerika werd de omzet gerekend in dollars verbeterd. In China ging het daarentegen iets minder. Voor het komende jaar verwacht het concern wederom een stabiele ontwikkeling op de markten voor landbouwmachinerie, hoewel het handelsconflict tussen de USA en China de nodige risico’s met zich mee kan brengen. Normaal gesproken kan de omzet ook volgend jaar weer licht groeien terwijl de winst zo’n beetje gelijk zal blijven, gelooft het management.