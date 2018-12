AgXtend is nieuwe precisielandbouwtak van CNH

CNH heeft een nieuw bedrijf, genaamd AgXtend, opgericht voor zijn precisielandbouwactiviteiten.

CNH is het moederbedrijf van Case IH, New Holland en Steyr. Onder de vlag van AgXtend gaat CNH producten verkopen in de ‘aftermarket’, ofwel buiten de 3 trekkermerken om, waarmee de AgXtend producten ook voor concurrenten en andere klanten te krijgen zijn.

Elektrische onkruidverdelger

Het gamma omvat op het moment meerdere producten die verkregen zijn door een distributiesamenwerking met derden. Voorbeeld is de Topsoil Mapper (TSM) van Geoprospectors, die sinds februari dit jaar ook via CNH te krijgen is. Deze bodemscanner heet bij CNH de SoilXplorer.

Een ander product binnen AgXtend is de elektrische onkruidverdelger van Zasso. Deze heet bij CNH het XPower Weed Control system. Ook de Isaria gewassensor is voortaan via CNH te krijgen. Bij AgXtend heet de gewassensor CropXplorer.

Integratie in Case IH, Steyr en New Holland

Ook verkrijgbaar zijn de NIRXact (NIR sensor) en een realtime weerstation met app en sensoren genaamd FarmXtend. CNH zegt dat de systemen qua bediening en werking volledig zijn te integreren in de software van Case IH (AFS), Steyr (S-tech) en New Holland (PLM).