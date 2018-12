Actuele strooitabellen bij Vicon

Vicon maakt het makkelijk om de strooier precies af te stellen voor die kunstmest waar de boer op dat moment mee werkt.

De vernieuwde website en app van Vicon leveren in 4 stappen de beste afstelling van de strooier. - Foto: Kverneland

Voor de Geospread-modellen is het helemaal gemakkelijk. Met de in de IsoMatch Tellus Go- of Pro-terminal van Vicon geïntegreerde AutosetApp neemt de strooier automatisch de instellingen van het advies over. Bij de niet-Geospread weegstrooiermodellen moet nog wel de uitstroomopening handmatig worden ingesteld.

Scherp blijven

Eenmaal ingevoerde gegevens en strooiadviezen blijven bewaard voor een snelle herhaling in de toekomst. Toch is het advies om niet ‘op de automatische piloot’ te strooien en zelf het soortelijk gewicht en de korrelgrootte na te meten. Kunstmest kan per partij net wat verschillen en ook externe factoren als luchtvochtigheid hebben invloed. Het is zaak de actuele gegevens van de meststof in voorraad in te voeren, en niet automatisch de specificaties van de fabrikant over te nemen. Voor de basisgegevens haalt de app steeds de meest actuele data op uit de database van het Vicon Strooier Kenniscentrum in Nieuw Vennep, dat constant de laatste soorten kunstmest test.

