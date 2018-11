Smartphone stuurt motor: zuiniger óf sterker

Met de nieuwe applicatie van Essing Performance Center (EPC) kan een chauffeur de motorkarakteristiek zelf aanpassen.

Via een smartphone switch je tussen efficiëntie en maximaal motorvermogen. De chauffeur bepaalt met een nieuwe applicatie zelf of het motorblok werkt in een ‘powermode’ (extra koppel en pk’s genereren) of juist een ‘ecomode’ (diesel besparen). De chauffeur maakt een snelle keus en kan eventueel daarna nog finetunen. Enerzijds kan de chauffeur zo het motorvermogen vergroten, óf ervoor kiezen het brandstofverbruik juist te verminderen. Essing Performance Center (EPC) ontwikkelde de nieuwe app samen met HYB uit Boxmeer. EPC is specialist in motortuning en HYB is specialist in elektrotechniek.

De module, kabelbomen en applicatie is vanaf 2019 online te koop voor € 599 bij EPC zelf en bij aangesloten dealers. Bij inruil van een trekker is de tuningmodule gemakkelijk te verwijderen van de motor, belooft EPC. De trekker is dan weer origineel.

10% minder diesel

EPC zegt het motorvermogen te kunnen vergroten tot 20%. Dit hangt af van het trekkermodel. Twan Kerstjens, eigenaar van EPC, legt uit: “Trekkerfabrikanten stellen dezelfde motor af in verschillende gradaties; dat zijn de trekkertypes binnen één serie. Vooral de lichtere types uit een serie kunnen we gemakkelijk pk’s bij geven zonder de technische grens te overschrijden.”

Koppelstijging vergroten

EPC bepaalt samen met een merkdealer tot hoever zij het motorvermogen kunnen opvoeren. Daarbij zegt de ontwikkelaar een koppelstijging te kunnen vergroten tot 30%, of dat een brandstofbesparing is mogelijk tot 10%. Volgens EPC is bij deellast de grootste brandstofbesparing mogelijk.

Hoger koppel bij laag toerental

“Stel dat je 30 ton bieten de weg op trekt,” stelt Kerstjens. “Dan kun je prima 30 pk extra gebruiken. Met de applicatie op de smartphone, via bluetooth, pas je dan de motorsoftware daarop aan. De software zorgt voor groter wegrijkoppel. Een dag later, bijvoorbeeld tijdens groenbemester klepelen, wil je wellicht zo efficiënt mogelijk werken. Dat kan ook.”

Volgens EPC levert de motor meer vermogen en een hoger koppel bij een laag motortoerental. Een module past hiervoor automatisch de brandstof- en luchttoevoer aan. Wat voor trucje de software exact uitvoert, houdt EPC voor zichzelf.

“En zitten er komende maand 10 verschillende chauffeurs op je trekker? Dan kun je met de smartphone ook de motor 30 pk minder laten geven, om machines te behouden,” voegt Twan nog toe. Emissienormen weerhouden trekkerfabrikanten ervan om zelf zo’n functie te ontwikkelen, stelt EPC.

Begin 2019 te koop

