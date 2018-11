Prijswinnend drukwisselvat in trekkerwiel

De Franse firma Sodijantes, een velgenspecialist, komt met de ‘Tank Air Wheel’. Het is een drukvat in de trekkervelg waarmee je versneld een trekkerband op druk kunt zetten.

Het drukvat bevindt zich in de holle, brede flens van het achterwiel. Die ruimte, grofweg 100 liter groot, wordt gevoed door de standaard trekkercompressor. De luchtdruk in die ruimte is grofweg 6 bar.

Op het moment dat je een band weer wilt oppompen – bijvoorbeeld als je de weg oprijdt na het bemesten van een veld of het afladen van een kipper met mais, aardappelen of bieten – dan schakelt een ventiel om, waarna bijvoorbeeld een grote 710/75 R42-band in een kleine minuut is opgepompt van een lage 0,7 bar naar een hoge 1,9 bar.

Sodijantes’ Tank Air Wheel brengt een grote 710/75 R42-band in een kleine minuut van 0,7 naar 1,9 bar. - Foto: Sodijantes

De Tank Air Wheel is nog een prototype. Desondanks verwacht directeur Stéphanie Deboude dat de verkoop in 2019 al los kan gaan. Ze zijn immers al meer dan een jaar bezig met de ontwikkeling ervan en de techniek is nu klaar om de markt in te gaan.

Eerdere pogingen

Dit Tank Air Wheel is niet de eerste uitvinding om banden sneller op spanning te brengen. Eerder bracht Mitas al Vario Grip Pro, waarbij een drukvat in de band zat. En ook bedacht de Nederlander Bram Lorier de zogenoemde AirbagBand met eveneens een drukvat bij de flens. Tot nu toe is geen enkele uitvinding in productie genomen. Wel is bekend dat diverse machinefabrikanten de holle chassiskokers gebruiken als buffervat voor de luchtdrukwisselsystemen. Onder andere het Nederlandse Schuitemaker past dat toe in de chassisbalken van opraapwagens en silagewagens.

Zilveren medaille

Sodijantes wint een zilveren medaille met deze innovatie voor de aankomende Sima, eind februari in Parijs.