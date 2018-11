Galileo komt met 710/70 G42-bandrupsen

Het Israëlische merk Galileo introduceert op de beurs Sima nieuwe maten van de bandrups. Een ervan is een grote maat voor trekkers met een motorvermogen van 200 pk en sterker.

Galileo komt met 2 bandrupsen: De 1e betreft een kleine maat voor de compactshovels en schrankladers (ook wel Bobcats genoemd). De 2e is een grote maat voor trekkers die grofweg sterker zijn dan 200 pk. De kleine heeft de bandenmaat 12-G16.5, de grote wordt leverbaar in de maat 710/70 G42.

Foto's: Galileo

Galileo gebruikt een ‘G’ in de maataanduiding in plaats van een ‘R’ (zoals in 710/70 R42) omdat het niet om een radiaalband gaat, maar om een bandrups met een harmonica-schakel in de zijkant. De ‘G’ staat in die afkorting voor Galileo Cupwheel.

Gallileo wil sneller groter

Dat Galileo de bandrupsen aankondigt is bijzonder, omdat deze Israëlische firma een contract heeft met Trelleborg. Trelleborg brengt de bandrupsen onder de naam Pneutrac op de markt. In 2019 komt het met de kleine 280/70 T18- en 480/65 T28-bandrupsen; later wordt ook de 650/65 T38 verwacht.

Trelleborg mikt op kleinere maten, Galileo wil ook grote voor zwaardere trekkers.

Het is bekend dat Trelleborg bewust inzet op de kleine maten. Het denkt daar een nichemarkt te hebben die echt interesse heeft, én het geld. Galileo vindt dat het proces richting grote bandrupsen voor de grote trekkers bij Trelleborg te traag gaat en komt daarom nu zelf met de grotere maten. Of, hoe en wanneer ze in leverbaar zijn in Nederland, is nog onbekend.