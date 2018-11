Fors meer winst voor CNH Industrial

CNH Industrial, de fabrikant van onder andere New Holland en Case trekkers, wist afgelopen kwartaal fors meer winst te maken.

De omzet bleef ongeveer gelijk. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten die de machinefabrikant 7 november presenteerde.

De winst steeg van $ 60 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar $ 231 miljoen dit jaar. Een stijging van 171%. Dit komt vooral door tegenvallers van onder andere belastingtechnische aard in 2017 en meevallers in het afgelopen kwartaal. De totale winst van 2018 tot nu toe komt daarmee 499% hoger uit dan in 2017.

Lees verder onder de tweet.

Hoge vervangingsvraag

De omzet in de agrarische divisie van het bedrijf steeg met 4% (of 8% zonder invloed van wisselkoersen). Volgens de CEO van het bedrijf komt dat door hogere prijzen en de hoge vervangingsvraag van agrarische machines, vooral trekkers met een groot aantal pk’s in Noord-Amerika. De kosten voor grondstoffen stegen wel, maar dit werd gecompenseerd door efficiëntere productie en lagere garantiekosten door een betere kwaliteitsprestatie. Er werd 10% meer uitgegeven aan het ontwikkelen van nieuwe producten, vooral gerelateerd aan precisielandbouw en nieuwe emissienormen.

Lees verder onder de tweet.

Andere divisies

Van de andere divisies binnen het bedrijf, presteerden de (wegen)bouwmachines goed met een omzetstijging van 18%. De divisies ‘commerciële voertuigen’ en Powertrain, producent van motoren, lieten dalingen zien in de omzet.

Ondanks onzekerheden over internationale handelsbetrekkingen en tegenvallers in de grondstoffenhandel, houdt CNH Industrial vast aan de verwachtingen voor het gehele jaar. Vorig kwartaal heeft de fabrikant vanwege de goede resultaten de verwachtingen voor het hele jaar 2018 aangepast. Daar houdt het bedrijf nog steeds aan vast. De verwachte omzet blijft hetzelfde op $ 28 miljard (vergelijkbaar met de gerealiseerde omzet in 2017).