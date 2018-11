Duport wordt nieuwe eigenaar GMB

Duport Beheer uit Dedemsvaart (Ov.) neemt Güstrower Maschinenbau (GMB) over per 1 januari 2019. GMB blijft als zelfstandige machinebouwer bestaan.

1 van de 3 peilers onder Güstrower Maschinenbau zijn de overlaadwagens.- Foto's: Duport / GMB

Het is niet de bedoeling om de in het oosten van Duitsland gevestigde bedrijf te integreren met de bestaande activiteiten van Duport, vertelt eigenaar Bernie Dunnewind. Het gaat hem puur om het vergroten van het bedrijf. Net zoals Duport bv al een dochter is van Duport Beheer, komt ook Güstrower Maschinenbau GmbH onder die paraplu te hangen.

Spaakwielbemesters zijn een typisch product uit de fabriek van GMB.

3 hoofdtakken

Duport bv is in Nederland importeur van merken als Pöttinger (opraapwagens, hooibouw), Lindner (trekkers), Matrix (voermengwagens), LJM (mixers en pompen) en Falc (spitmachines, rotorkopeggen en frezen). GMB heeft 3 hoofdtakken: mestinjectieapparatuur, strooiers voor kunstmest en mineralen, en overlaadwagens.

Eigen koers

De vestigingsplaats van GMB blijft Güstrow (nabij Rostock, aan de Oostzee), al het personeel blijft in dienst, de merknaam blijft en ook aan het management verandert weinig. Dunnewind komt aan het hoofd van het bedrijf te staan, maar de voormalige eigenaar blijft meedenken en sturen als bedrijfsleider. Evenmin is het de bedoeling dat GMB het portfolio van Duport in Oost-Duitsland gaat verkopen, en ook komen GMB-producten niet naar Nederland.

GMB maakt naast deze zelfstandige machines ook bakopbouwen waarmee een Trac te gebruiken is als strooier.

Voor de middenlange termijn voorziet Dunnewind alleen samenwerking bij zaken als bijvoorbeeld de spuiterij van GMB gebruiken voor Duport-producten, of om elkaars productiepieken en -dalen af te vlakken. Wel gaat de holding gebruikmaken van inkoopvoordelen bij materialen.