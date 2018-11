Case-IH aan de haal met 2 Toty-prijzen op Eima

Case-IH wint 2 Tractor of the Year-prijzen (Toty) op de Italiaanse Eima-show.

Van de 4 awards die uitgereikt worden, won de Case-IH Maxxum 145 er 2: de award voor mooiste trekker van 2019 (Best of Design 2019) en de overall-award van Tractor Of The Year 2019. De belangrijkste reden dat de Maxxum wint, is de goede transmissie: een 8-traps powershift die zeer soepel wisselt tussen de groepen en werkt volgens een zogenoemd DSG-principe. Een bewezen principe dat afgekeken is van de automobielindustrie waar de DSG-automaat populair is.



De Case IH Maxxum wint in de Toty 2019 2 prijzen: die van mooiste en beste trekker. - Foto's: Bas van Hattum

Fendt wint in de categorie beste boerentrekker de hoofdprijs die officieel heet: ‘Best of Utility’. De prijs is voor het model Fendt 313 Vario.

De overige 2 Toty-prijzen gingen naar de Fendt 313 Vario in de categorie beste boerentrekker (Best of Utility) en naar Same (Deutz-Fahr) waarbij het type Same Frutteto Cvt 115 S won in de categorie beste specialistentrekker (Best of Specialized).