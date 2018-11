Biotechniekdag stelt mechanisatie voor bio-sector centraal

De biotechniekdag in Tollebeek stelt mechanisatie specifiek voor de biologische akker- en tuibouw centraal.

Het concept slaat zowel onder telers als werktuigfabrikanten erg aan, gezien de grote animo bij beide. Een bonte verzameling machines, ogenschijnlijk lukraak dicht op elkaar geplaatst in een iets te donkere hal en een bont gezelschap aan bezoekers in een ongedwongen sfeer. De derde biotechniekdag in Tollebeek (Fl.) is met een scala aan machines opnieuw een doorslaand succes, aldus Christoffel den Herder, senior adviseur biologische landbouw bij Delphy. Delphy organiseerde de dag, de beurs vond plaats bij de firma Hanagrop in Tollebeek.

Aandacht voor techniek voor biologische teelten

De aanleiding om 3 jaar terug een dergelijke beurs op te zetten, was een verzoek van schoffelfabrikant Hak. De schoffelfabrikant vond dat innovatieve schoffelapparatuur op standaard mechanisatiebeurzen als de ATH vaak ondersneeuwde en niet de aandacht kreeg die het eigenlijk verdiende. De fabrikant had behoefte aan een plek waar hun machiens goed tot hun recht zouden komen. Reden om de biotechniekdag te organiseren, waar alleen apparatuur wordt getoond specifiek voor de biologische teelten. “Het is een techniekdag, geen beurs”, benadrukt Den Herder. Anders dan een beurs heeft bij de biotechniekdag de organisatie een vinger in de pap welke machines wel op de beursvloer mogen staan en welke niet. “We merken dat onder fabrikanten de interesse voor de biotechniekdag groeit. Zo zijn er deze editie ook nieuwe buitenlandse fabrikanten, die graag de Nederlandse markt willen betreden. Voorbeelden hiervan zijn K.U.L.T., een Duitse fabrikant van vingerwieders en Terrateck, een Duitse fabrikant van lichte werktuigendragers.

Anders dan een beurs heeft bij de biotechniekdag de organisatie een vinger in de pap welke machines wel op de beursvloer mogen staan en welke niet. - Foto: Ruud Ploeg

Veel interesse

Den Herder schat het aantal bezoekers op zo’n 800. In de vooraanmelding registreerde hij 600 Nederlandse bezoekers en 150 uit het buitenland, waaronder veel Duitsers. Hij denkt dat er ook nog tientallen ongeregistreerde telers uit de omgeving op de bonnefooi zijn komen kijken. De meeste bezoekers zijn biologische telers, maar ook diverse gangbare telers komen kijken of bepaalde technieken ook op hun bedrijf interessant kunnen zijn. Chemische onkruidbestrijding wordt steeds meer een uitdaging vanwege het wegvallen van actieve stoffen. Zeker in gewassen waar al niet veel herbiciden zijn toegelaten, zoals witlof en cichorei. Innovatieve schoffelmachines zoals de Hak I-weeder of de Robovator die ook in de rij kunnen schoffelen, kunnen dan een alternatief zijn.