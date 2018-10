Yanmar start verkoop autonome trekker

Yanmar heeft zijn autonoom rijdende trekker klaar en hem direct in de prijslijst opgenomen

Het Japanse Yanmar werkt al langer aan autonoom rijdende trekkers, genaamd ‘Robot Tractors’ Deze kunnen individueel of als groep het land bewerken. Yanmar werkte voor dit project samen met de Hokkaido University.

Vorig jaar kondigde Yanmar al aan in 2018 het systeem praktijkrijp te hebben en dat lijkt nu gelukt te zijn. De eerste serie ‘Robot’-trekkers met de Smartpilot ICT techniek om autonoom te rijden, is vanaf deze maand te koop, meldt het bedrijf.

Functie waarbij chauffeur in cabine blijft

Daarnaast is de trekker ook te krijgen met een ‘Auto Tractor’- functie dat in feite een zelf ontwikkeld gps-stuursysteem is. Daarbij moet de chauffeur dus in de cabine blijven. Dit model is dan later weer uit te breiden met de autonome techniek.

De ‘Auto’- en ‘Robot’-trekkers zijn te krijgen in de 4 modellen;

YT488A (88 pk)

498A (98 pk)

4104A (104 pk)

5113A (113 pk)

Prijzen variëren voor een ‘Auto’-trekker afhankelijk van model van € 82.672 tot € 108.495. De ‘Robot’ trekker moet € 93.618 tot € 119.441 gaan kosten.