Transmissie update bij Case IH-verreikers

Case IH voert in 2019 een aantal wijzigingen door in de Farmlift-verreikerserie. Vooral handige details. Grootste vernieuwing is de transmissiesoftware.

De transmissie zelf blijft gelijk: 6 versnellingen vooruit en 3 achteruit. Dat is standaard in de Farmlift 636 en 742-modellen, en optioneel in de 633, 737 en 935. Die laatste 3 verreikers zijn standaard uitgevoerd met 4 versnellingen voorwaarts en 3 achterwaarts.

Nieuwe software

Beide transmissies worden geüpdatet met nieuwe software waardoor het schakelen en koppelen soepeler gaat, belooft de fabrikant. Ook zijn de ratio’s van de bak gewijzigd, wat ervoor zou zorgen dat er meer trekkracht beschikbaar is bij lage rijsnelheden, zoals bij het oprijden van een gras- of maisbult. Case IH zegt ook een efficiëntere koppelomvormer in te bouwen. Die nieuwe koppelomvormer in combinatie met een vernieuwd schakelpatroon zou ervoor zorgen dat de verreiker sneller op topsnelheid is. Door de wijzigingen in de aandrijflijn zijn nu grotere industriebanden mogelijk: Michelin BibLoad 460/70 R24-banden.

Iets meer tillen

De 2 Farmlift-modellen met hefhoogte tot maximaal 6 meter kunnen 100 kilo meer tillen. Dat betekent ook een nieuwe typeaanduiding. De Farmlift 633 tilt 3.300 kilo en de 636 heft 3.600 kilo. De Farmlift 737 die tot 7 meter hoogte kan heffen, tilt straks 200 kilo meer (3.700 kg dus). De 742 en 935-modellen blijven qua hefkracht ongewijzigd.

De Farmlift 633, 636 en 737 tillen iets meer kilo's, en daarom wijzigde ook de type aanduiding. - Foto: Case IH

Automatisch uitlijnen

Verder voert Case IH nog wat kleine, maar handige wijzigingen door. De verreiker kan bijvoorbeeld nu automatisch de voor- en achteras uitlijnen. De chauffeur hoeft dus niet zelf eerst de machine volledig recht te zetten voordat hij omschakelt van vierwielsturing. Optioneel zijn er 2 automatisch smeersystemen, 1 voor het chassis en 1 voor de giek. Er is een nieuwe stoeloptie beschikbaar: verwarmd en luchtgeveerd. En er is straks een verstelbare stuurkolom.