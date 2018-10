Precision Makers stopt verkoop robottrekkers

Het Nederlandse bedrijf Precision Makers stopt met de verkoop van de ombouwkits waarmee je trekkers en grasmaaiers om kunt bouwen tot een autonoom voertuig, oftewel een robottrekker. Precision Makers houdt niet op te bestaan.

Precision Makers, onderdeel van het eveneens Nederlandse ‘Dutch Power Company’ (DPC), stopt met de verkoop van de zogenoemde X-pert-ombouwkits waarmee voornamelijk trekkers van Fendt, John Deere en zelfrijdende grasmaaiers worden omgebouwd tot een autonoom voertuig. In West-Europa betrof het voornamelijk trekkers die een repeterende klus doen, zoals smalspoortrekkers die boomgaarden bespuiten en maaien en trekkers die worden ingezet voor langdurig hetzelfde werk.

De zelfrijdende grasmaaiers worden vooral ingezet op grote sport- en golfterreinen. In totaal verkocht Precision Makers zo’n 150 X-pert-ombouwkits. Ook stopt Precison Makers met het uitleveren van pakketten waarmee je een aardappel- of bietenrooier kon voorzien van opbrengstmeting. Deze kits werden verkocht onder de naam ‘YieldMasterPro’ en gebouwd op onder meer Vervaet en Grimme bieten- en aardappelrooiers.

Precision Makers heeft al 20 autonome Fendts verkocht, vooral voor werk in boomgaarden. Een systeem kost vanaf €38.000. - Foto's: Precision Makers

Greenbot blijft

Precision Makers is ook de maker van de Greenbot robottrekker. Deze blijft wel in het programma. Waarom ze wel stoppen met X-Pert en YieldmasterPro? Directeur Allard Martinet legt uit: “Wij houden niet op te bestaan, integendeel. We gaan verder maar hebben daarbij de focus verlegd naar de eigen producten binnen DPC. We blijven de Greenbotrobottrekker en de robotsoftware door ontwikkelen, evenals zaken voor de zustermerken Votex, Herder en Conver.”

Ook voor John Deere trekkers maakt(e) Precision Makers X-pert ombouwkits om van de trekker een robottrekker te bouwen. - Foto: Precision Makers

Ontwikkelingen bij trekkerfabrikanten

Martinet: “Wat betreft de X-Pert-pakketten blijkt het lastig om mee te kunnen gaan met de ontwikkelingssnelheid van de (grote) trekkerfabrikanten. Een robotpakket dat je bijvoorbeeld voor een John Deere 8R-trekker maakt, hebben we al 3 keer opnieuw en per direct moeten aanpassen, omdat John Deere telkens de aansturing en software van onderdelen van de trekker dermate verandert. Dat is ook zo bij Fendt. Ondanks dat de trekkerfabrikanten niet tegen ons zijn, informeren ze ons ook nooit vooraf. Meestal horen wij het pas als de trekkers stilstaan in het veld bij de klant, nadat trekkers van de lokale dealer een tussentijdse update kregen. En dan moeten onze ontwikkelaars er meteen heen om de zaak weer draaiende te krijgen, waar ook ter wereld.”

Personeel

Volgens de directeur is dat niet alleen een kostbare zaak, maar zet het tevens de ontwikkeling van nieuwe pakketten helemaal stil. “Daar komt bij dat het moeilijk blijft om genoeg nieuwe medewerkers aan te trekken en dat er ook binnen DPC de nodige automatiseringsvraagstukken liggen. Alles bij elkaar was de keuze voor ons een hele heldere. Ik wil nogmaals benadrukken dat we niet stoppen, maar wel dat we onze koers hebben aangepast.” Martinet benadrukt dat bestaande klanten nog 10 jaar van onderdelen verzekerd zijn en 5 jaar ondersteund worden qua software van alle verkochte X-Pert pakketten.