Mols start met import van Arbos-machines

Arbos-machines zijn voor het eerst te koop in Nederland. B. Mols Handelsonderneming uit Buchten (Limburg) is officieel dealer.

Het Arbos-dealernetwerk verspreidt zich als een olievlek over Europa. In de meeste Europese landen (vooral zuidelijk) is Arbos al een paar jaar vertegenwoordigd. Sinds kort heeft ook Nederland een dealer van dit relatief jonge en ambitieuze trekkermerk, namelijk B. Mols Handelsonderneming uit het Limburgse Buchten. B. Mols is vooral bekend als importeur van Italiaanse Sgariboldi- voermengwagens.

Mols verzorgt de verkoop en ondersteuning voor de 3 zuidelijke Nederlandse provincies en Vlaanderen. Het gaat om het hele segment machines: van compact-, smalspoor- tot landbouwtrekkers én werktuigen. De Arbos 5000-serie is recent in productie gegaan: een serie van 110 tot 136 pk met een Kohler viercilindermotor.

Eenvoudige trekker met nauwelijks electronica

Bernold Mols: “Het is echt een eenvoudige, goedkope trekker met nauwelijks elektronica aan boord.” De 5000 Global-serie heeft bijvoorbeeld geen elektronisch hefbediening en geen omkeershuttle. De 5000 Advanced, die in 2019 in productie gaat, heeft dat wel.

Mols verwacht een eerste demotrekker eind dit jaar te mogen verwelkomen in Limburg. Arbos presenteerde ook al eens een prototypes van trekkers tot 260 pk, die worden nog getest.

Bernold Mols: “Ik vind het sowieso geweldige trekkers om te zien. En de techniek past mij goed. Eenvoudig, niet te veel poespas, en nauwelijks elektronica aan boord. Daar hou ik van. Veel elektronische functies worden tóch niet gebruikt, en kunnen alleen maar kapot gaan. En ik hou ervan om met iets compleet nieuws te starten! Zo deed ik dat ook met de Sgariboldi-mengwagens.” - Foto: Twan Wiermans