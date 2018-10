Kuhn koopt spuitfabrikant Artec

Het Franse Kuhn heeft nu ook de resterende aandelen van Artec gekocht.

Het Franse Kuhn heeft het eveneens Franse Artec gekocht. Artec is een familiebedrijf in de West-Franse plaats Corpe (Vendée ) dat velspuiten maakt.

Kuhn had sinds 2008 al een minderheids belang in Artec en neemt voor het einde van 2018 ook de overige aandelen over.

Artec richt zich op akkerbouw

Artec is in 2005 opgericht door Jean-Pierre Chevallier en richt zich met zijn felgele zelfrijders vooral op de grote akkerbouwbedrijven. Het bedrijf heeft een omzet van € 19 miljoen en 60 man personeel.

Het gamma van Artec bestaat uit zelfrijdende RS20 met een tankinhoud van 2.000 of 2.800 liter en boombreedte van 24 tot 36 meter. Grootste modellen zijn de R40 en F40 (frontboom) met een 4.000 of 5.000 liter tank en bomen van 24 tot 50 meter.