John Deere: nieuwe giga-maaidorsers in de pijplijn

John Deere werkt aan een nieuwe maaidorser, dat bewijst deze foto. Het design doet vermoeden dat het gaat om een compleet nieuwe machine.

Al enige jaren zwerven er foto’s op het internet van ‘het’ nieuwe prototype van John Deere. Het zou gaan om een nóg grotere maaidorser, dan John Deere nu al in het programma heeft. In 2015 werd een vergelijkbaar prototype ook gespot, zo berichtte Boerderij. En wie het internet even afstruint zal geheid meer zoekresultaten treffen.

Wellicht 2 dorstrommels

Een oplettende voorbijganger zag deze vrachtwagen de weg opdraaien, en maakte er een foto van.

John Deere werkt aan nieuwe maaidorsers. Dat blijkt uit deze foto, waarop een testmachine te zien is. - Foto: Profi

De machine is voorzien van een compleet nieuwe design. Maar wat onder de beplating huist, blijft ongewis. Verschillende mensen op internetfora zijn ervan overtuigd dat het gaat om een ‘Twinrotor‘-machine. Ofwel: 2 axiale dorstrommels naast elkaar, in plaats van 1 zoals in het huidige model. Wat vooral opvalt, is dat de wielbasis langer is. Sowieso zijn de dimensies – in vergelijking met de toch al grote vrachtwagen – écht groot.