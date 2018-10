Cema: 12% meer hooibouwmachines verkocht

In Europa zijn 12% meer hooibouwmachines verkocht in het seizoen 2017-‘18. Dat blijkt uit cijfers van de centrale Europese organisatie van alle machinefabrikanten, Cema. Onder hooibouwmachines vallen grasmaaiers, -schudders en -harken.

Deze enorme verkoopstijging leidde begin 2018 tot afleverproblemen bij de boeren. Er was zo veel vraag naar nieuwe machines, dat fabrikanten er niet in slaagden om machines tijdig klaar te hebben. Grotendeels werd de afleververtraging veroorzaakt doordat toeleveranciers bij de fabrikanten de materialen niet tijdig konden aanleveren. Denk dan aan kogellagers, hydraulische componenten en banden.

Boeren die tijdig bestelden, meestal tijdens in de zogenoemde ‘voorverkoop’ (doorgaans herfst-/winterperiode), kregen de maaier, schudder of hark op tijd. Boeren die later bestelden, moesten langer wachten. Overigens ebde het probleem van de verlate leveringen na de zomer weg, omdat de afleveringspiek toen voorbij was.

Cema verwacht daling verkoop hooibouwmachines in 2018-‘19

Voor het volgende seizoen verwacht Cema dat er minder hooibouwmachines worden afgeleverd, zo’n 4% minder ten opzichte van seizoen 2017-‘18. Volgens Theo Vulink, verantwoordelijk voor de hooibouwmachines bij Cema, is dat weer een reëel niveau ten opzichte van het succesvolle afgelopen seizoen. Hij nuanceert: “Je moet je afvragen in hoeverre fabrikanten blij waren met de hoge verkoopcijfers van afgelopen seizoen. We merken dat de vele nabestellingen in het voorjaar van 2018 lijden tot stress, niet zozeer bij de importeurs, maar vooral bij de toeleveranciers van onderdelen naar de fabrikanten toe. Bijna unaniem ervoeren de machinefabrikanten een krapte aan onderdelen.”

Vulink wijst op een grote onzekere factor als brexit in maart 2019. In hoeverre zal deze leiden tot extra importheffingen op machines?

De genoemde Cema-percentages hebben betrekking op alle ‘shipments’, oftewel de geproduceerde hooibouwmachines die het erf van de fabrikant verlaten en op weg gaan naar een Europees land. Vanaf seizoen 2018-‘19 komen ook de opraapwagens erbij.