Carraro ontwikkelt dieselelektrische-smalspoor

De nieuwe smalspoortrekker van Carraro combineert dieseltechniek en elektriciteit, en kan dit op verschillende manieren inzetten. De concepttrekker heeft 2 motoren.

Het uiterlijk van de ‘Ibrido’ verraadt nauwelijks dat er een nieuwe, hybride aandrijflijn in verstopt zit. De lay-out, typische dimensies en mechanische 24x24-transmissie zijn hetzelfde als de bestaande smalspoortrekkers van de Italiaanse fabrikant.

Kleinere dieselmotor

“Zelfs de bediening en gebruikersinterface in de cabine zijn zoals standaard”, vertelt Massimiliano Franz van Carraro Group. “Maar de concepttrekker heeft een kleinere dieselmotor dan normaal, en heeft extra een 105 pk sterke elektromotor. Beide motoren kunnen op verschillende manieren worden ingezet voor diverse werkzaamheden.”

Foto: Carraro

De Agritalia-divisie onder Carraro Group bouwt onder contract (smalspoor-)tractoren voor Claas, John Deere en Massey Ferguson, en ook onder eigen Carraro-merk via onafhankelijke dealers. De fabriek in Rovigo in Noord-Italië bouwde in 2017 4.670 van dit soort trekkers. Dit is de corebusiness van Carraro Group naast het fabriceren van componenten voor off-highway-aandrijflijnen, assen en transmissies voor trekkers, verreikers en wielladers, en voor bouwmachines zoals backhoe-loaders.

Prototype ‘Ibrido’-trekker op de Eima

Het prototype van de trekker, genaamd ‘Ibrido’, wordt op de Eima in Bologna (It.) gepresenteerd. Het doel van de trekker: terugdringen van brandstofverbruik, onderhoudskosten en emissie. Dit doet de trekker door simpelweg de dieselmotor minder vaak te gebruiken.

Massimiliano Franz vertelt: “De chauffeur besluit zelf of hij volledig elektrisch rijdt, bijvoorbeeld in een broeikas of stal, of bijvoorbeeld alleen de dieselmotor gebruikt op de weg. In hybridemode is al het vermogen gebundeld en dat gebruik je bij zwaar trek- of aftakaswerk.”

FederUnacoma, de organistie van de Eima-show, heeft het concept geselecteerd voor 2 medailles: een technische innovatie en een Blue Eima Award for the environment.