Canadese Claas-dealer in Nederlandse handen

Het Nederlandse Royal Reesink neemt de Claas-distributeur in Canada over. Het betreft hier de importeur Tinhley’s, de grootste Claas-dealer van Noord-Amerika. De importeur is ook actief in Saskatchewan en Alberta (Canada). Reesink wil verder groeien in Canada.

Royal Reesink B.V. nam een meerderheid van de aandelen van Tingley’s Harvest Center over. Tingley’s heeft 3 vestigingen, 2 in Alberta (Lloydminster en Vegreville) en 1 in Saskatchewan (North Battleford). De vestigingen zijn actief in een gebied ter grootte van Nederland. Het zwaartepunt van de activiteiten betreft de grootschalige graanteelt, maar ook (melk)veehouders en aannemers in het grondverzet en in de olie-industrie behoren tot de klanten van Tingley’s. Het leveringsprogramma van Tingley’s bestaat naast Claas uit onder andere de merken JCB, Horsch en Macdon. In totaal heeft Tingley’s 60 medewerkers, die vanuit de 3 vestigingen het gebied bewerken.

Zeven divisies

De activiteiten van Tingley’s worden bij Reesink ondergebracht onder de divisie ‘Kamps de Wild Holding’ waaronder ook alle Claas-activiteiten (o.a. import en dealer-participaties) in Nederland vallen en Kazachstan. Nu dus ook in Canada. Op dit moment voert Royal Reesink gesprekken met andere Europese landbouwmachinefabrikanten om in Canada distributieactiviteiten verder te ontplooien. Onder Reesink vallen onder andere ook de Nederlandse en Turkse Kuhn-import en de precisielandbouwspecialist Agrometius.

Reesink heeft inmiddels 7 verschillende divisies die allemaal gericht zijn op de mechanisatie en automatisering in de bouw, landbouw en intern transport. De omzet zal voor 2018 richting de € 700 miljoen gaan. Er werken een kleine 2.000 mensen en Reesink is actief in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Denemarken, Ierland, Kazachstan en Turkije.