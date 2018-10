Brons voor vakman Dinand Hekman op EuroSkills

Dinand Hekman uit Den Ham (Overijssel) veroverde een bronzen medaille in de categorie Heavy Vehicle Technology op EuroSkills 2018 in Boedapest.

Hekman werkt bij Timmerman in Witharen, maar kwam eind september uit voor Nederland via zijn opleiding bij Aventus in Apeldoorn. Hij behoorde met 717 punten bij de best scorende Nederlandse deelnemers aan het Europees kampioenschap voor beroepen. In Boedapest nam hij het in zijn categorie op tegen 11 buitenlandse concurrenten.



Dinand Hekman toont zijn vakmanschap op het Europees kampioenschap voor beroepen EuroSkills 2018. - Foto's: Hasselblad X1D

Elke 2 jaar strijden honderden jonge vakmensen in verschillende vakgebieden tegen elkaar om de titel ‘beste vakman of vakvrouw van Europa’.

Dinand Hekman is super trots op zijn bronzen medaille: "Deze prijs is een extra boost op alles wat ik geleerd heb."

In maart werd Hekman al Nederlands kampioen in de IJsselhallen, en sindsdien ‘trainde’ hij nog eens 3 maanden bij John Deere-dealer Groenoord, JCB Nederland en Fluke Nederland.

Hekman: “Heel gaaf als je naar het podium mag komen bij de prijsuitreiking. Een enorme ontlading na een geweldige week. Dit maak je echt maar één keer mee.”