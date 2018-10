2-wielige trekker rijdt autonoom

De fabrikant van 2-wielige trekkers Rapid ontwikkelt een semi-autonoom rijdende trekker, waar je dus niet achteraan hoeft te lopen.

In het Cosmos-innovatieproject is zo’n 2-wielige trekker uitgevoerd met zeer brede stalen wielen met nokken en een 3 meter brede maaibalk om zonder bodemverdichting en met een laag zwaartepunt op hellingen en moerassige plekken te kunnen maaien.

Ook op afstand bestuurbaar

Na het uitzetten van de buitengrenzen van het te maaien vlak vindt de Rapid Cosmos via RTK GPS zijn weg. Het 500 kilo zware voertuig is ook op afstand bestuurbaar. De machinist moet de rapid met deze afstandsbediening naar de te maaien oppervlakte rijden en in de buurt blijven om de machine.