VVD-werkgroep: krimp de veehouderij niet in

Het VVD-netwerk voor landbouw, natuur en voedsel heeft in een rechtstreeks beroep op VVD-leider Mark Rutte en stikstofwoordvoerder Mark Harbers opgeroepen de veehouderij in Nederland de ruimte te geven in plaats van in te krimpen.

Dat is, zeggen voorzitter Gert Brommer en secretaris Bart Millenaar, “cruciaal voor milieu, mens en economie”. De bestuurders van het VVD-netwerk benadrukken dat de VVD de belofte in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen om niet in te zetten op inkrimping van de veestapel. “Juist deze belofte is voor veel boeren en plattelanders een reden geweest om op de VVD te stemmen. Boeren hebben een bewogen tijd achter de rug, waarin ze dagelijks om de oren werd gegooid dat de veehouderij gehalveerd moet worden. Juist nu de formatie in volle gang is, zien we deze berichten opnieuw opkomen van verschillende potentiële coalitiepartners.” Geen comprimis In een persoonlijk beroep aan Rutte en Harbers vraagt het bestuur van het VVD-netwerk “met klem” om op het punt van de inkrimping van de veestapel geen comprimis te sluiten en dat ook vast tge leggen in het regeerakkoord.