Stichting Stikstofclaim stelt Staat aansprakelijk

Stichting Stikstofclaim stelt de Nederlandse Staat aansprakelijk voor schade die boeren lijden als gevolg van het stikstofbeleid. De stichting spreekt van jarenlang wanbeleid van de overheid.

De stichting heeft jurist Franca Damen opdracht gegeven om de Staat op voorhand aansprakelijk te stellen voor alle schade die boeren al hebben geleden of nog zullen lijden.

Provincies

Ze wijst niet alleen op de lastige situatie waarin PAS-melders verkeren, maar ook naar bemesten en beweiden, waar het probleem steeds groter zou worden, omdat de provincies nog geen oplossing hebben voor de vergunningplicht die hiervoor formeel geldt. Volgens de stichting is de overheid in gebreke gebleven doordat geen passend beoordelingskader is ontwikkeld.

Voorbeeldbrief

Voor veehouders die individueel de Staat aansprakelijk willen stellen voor schade als gevolg van het niet hebben van een geldige vergunning, heeft de stichting een voorbeeldbrief opgesteld.