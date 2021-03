Vogelaar en Vedder lijken niet in de Kamer te komen

Jan Cees Vogelaar en Eline Vedder lijken niet met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen.

Jan Cees Vogelaar en Eline Vedder tijdens het Boerderij Verkiezingsdebat maandag 8 maart. - Foto: Misset

“We hebben de voorkeurstemmen in zo’n 70 tot 80 gemeentes geteld. Als je dan doorrekent naar een landelijk beeld, kom je niet aan de benodigde stemmen”, zegt Vogelaar, die op plaats 7 van JA21 stond. “Ik had er zin in en ik denk dat ik ook best een zinvolle bijdrage had kunnen leveren in de Kamer. Maar het is zoals het is”, zegt Vogelaar. Hij zal JA21 wel van advies blijven voorzien over landbouwthema‘s.

Vedder blij met de steun die ze kreeg

Ook CDA-kandidate Eline Vedder, die op plaats 23 stond, lijkt het niet te halen. Ze telde nu ruim 9.300 voorkeurstemmen. Vedder vindt het jammer, maar gooit de handdoek niet in de ring. “Ik blijf me inzetten voor het CDA, bij de Provinciale Staten en als LTO-bestuurder. En ik ben ook gewoon heel trots op de campagne en blij met de steun die ik heb gekregen.” De definitieve uitslag wordt vrijdag 26 maart door de Kiesraad bekendgemaakt.