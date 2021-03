Stikstofkaarten niet goed verwijderd uit Aerius

Bij het opschonen van het systeem voor de berekening van stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden zijn ten onrechte kaartvlakken niet verwijderd. Daardoor bevat rekeninstrument Aerius stukjes stikstofgevoelige natuur, die dat feitelijk niet zijn.

Dat blijkt uit antwoorden van demissionair landbouwminister Carola Schouten op Kamervragen van VVD-Kamerleden Mark Harbers en Helma Lodders.

Schouten zegt dat er sprake is van technische fouten waardoor ‘snippers’ natuurgebied ten onrechte als stikstofgevoelig zijn aangeduid. Die snippers zullen uit Aerius worden verwijderd.

Veldcheck in groeiseizoen

De minister zegt dat aan de hand van het digitale kaartbestand Basisregistratie Gewaspercelen inmiddels een vrij goed beeld bestaat van welke percelen geen stikstofgevoelige leefgebieden kunnen zijn. Daarmee is 80% van de gebieden waarover discussie is geïdentificeerd. Voor de rest moet nader onderzoek worden gedaan, onder andere door middel van een veldcheck in het groeiseizoen.

Volgens de minister leveren de ten onrechte als stikstofgevoelige gebieden ‘snippers’ doorgaans geen problemen op bij de vergunningverlening. Er zijn meestal ook andere stikstofgevoelige gebieden waarop de vergunningverlening betrekking heeft.