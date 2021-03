Pachtersbond gaat bemiddelen

Pachtersbond BLHB gaat een speciaal loket inrichten om jonge pachters te koppelen aan vrijkomende bedrijven.

Volgens de bond komen de laatste tijd steeds meer pachtbedrijven vrij zonder dat er een opvolger is. Om deze bedrijven te behouden als pachtbedrijf wil de organisatie het aanbod aan goed vrijkomende, geoutilleerde, courante bedrijven koppelen aan jonge boeren die een bedrijf zoeken.

Loket voor toekomstige pachters en verpachters

Om hoeveel bedrijven het gaat, meldt de organisatie niet. Het zou vooral gaan om pachtbedrijven die op een landgoed liggen of in handen zijn van beleggers. De eigenaren in kwestie hebben de wens om het bedrijf voort te zetten als de huidige pachter zonder opvolger vertrekt. De BLHB wil een loket inrichten waar toekomstige pachters en verpachters zich kunnen melden, meldt het ledenblad De Landpachter.