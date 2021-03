Onderzoek effect veehouderij op gezondheid vertraagd

Het vervolgonderzoek naar de effecten van veehouderij op de volksgezondheid lopen door het coronavirus forse vertragingen op.

Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de resultaten van het onderzoek pas eind 2024 worden verwacht. In het onderzoek (VGO3) wordt onder andere gekeken naar het voorkomen van longontstekingen bij mensen die in de omgeving van geitenbedrijven wonen.

Te weinig patiënten

Door de pandemie komen echter veel minder patiënten met longontsteking bij huisartsen. In plaats van de benodigde 800 patiënten voor een betrouwbaar onderzoek, zijn er nu pas 15. Ook het veldwerk bij geitenbedrijven kan vanwege de coronapandemie en de beperkt beschikbare laboratoriumcapaciteit niet plaatsvinden. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2021 of 2022 vervolgd.

Verhoogd risico op longontsteking rondom geitenbedrijven

Uit eerdere studies blijkt er rondom geitenbedrijven een verhoogd risico op longontstekingen. In het lopende vervolgonderzoek moet de oorzaak hiervan duidelijk worden, zodat eventueel risicoreducerende maatregelen kunnen worden genomen. Sommige provincies hebben in afwachting van dit onderzoek al een stop op uitbreiding of nieuwbouw van geitenbedrijven ingesteld.