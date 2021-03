Leefgebied wolf uitgebreid

Het officiële leefgebied van de wolf op de Veluwe is uitgebreid.

Het bestaande gebied op de Noord-Veluwe is uitgebreid en er is een nieuw leefgebied bijgekomen op de Zuid-Veluwe. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. Binnen aangewezen leefgebied kunnen schapen- en geitenhouders subsidie krijgen voor wolf-werende maatregelen. Daarvoor is dit jaar € 600.000 beschikbaar. Het leefgebied is nu in totaal 950 vierkante kilometer