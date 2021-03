LTO positief over voorstel statiegeld op blik

LTO verwacht dat de invoering van statiegeld bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval.

LTO Nederland is positief over de regeling voor het invoeren van statiegeld op blik. LTO verwacht dat de invoering van statiegeld bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval.

“Elk jaar lopen naar schatting 12.000 koeien letsel op door het binnenkrijgen van scherp afval. Zo’n 4.000 runderen overleven dat niet. Naast het veroorzaakte dierenleed en de schade voor de veehouder, is het Nederlandse zwerfvuil een flinke maatschappelijke kostenpost van circa € 250 miljoen per jaar”, aldus LTO.

15 cent statiegeld

Doel is dat per 1 januari 2023 statiegeld op blikjes wordt ingevoerd. De minimale hoogte van het statiegeld is 15 cent. Op de blikjes moet het woord ‘statiegeld’ onuitwisbaar worden gedrukt, zodat er duidelijkheid is voor de consument. LTO sloot zich in 2018 aan bij de Statiegeldalliantie, om zwerfafval tegen te gaan.