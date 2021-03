LTO Noord biedt digitale veiligheidsscan aan voor boeren

Boeren zijn een mogelijk doelwit voor hackers, dus biedt LTO Noord een digitale scan aan.

Het is een samenwerking met MKB Cyber Campus, ROC Friese Poort en ROC Friesland College. De organisaties en scholen hebben de scan speciaal ontwikkeld voor apparaten en processen op het boerenbedrijf, zoals de melkrobot, klimaatbeheersing in stallen, tuinbouwkassen en voercomputers. Hiermee krijgt een agrarisch ondernemer meer inzicht in de digitale weerbaarheid van zijn agrarische onderneming.

Twee manieren

Dit kan op twee manieren, legt Nienke Hoeksma, projectleider bij de MKB Cyber Campus uit. “Met de digitale scan vul je zelf je gegevens in. Een andere optie is een bedrijfsbezoek door een adviseur van de MKB Cyber Campus.” Na afronding van de scan ontvangt de agrarisch ondernemer een beknopt rapport.

Weerbaarder maken

De MKB Cyber Campus is er om het bedrijfsleven en in het bijzonder het mkb, weerbaarder te maken voor cybercriminaliteit. Er is de komende twee jaar ruimte om zo’n 600 agrarische bedrijven in Noord-Nederland door te lichten op hun cyberweerbaarheid.